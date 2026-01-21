Расход топлива на производство каждой тонны карбамида снизился более чем на 24% - SOCAR Carbamide

БАКУ /Trend/ - Расход топлива на производство каждой тонны карбамида снизился более чем на 24 процента.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам генеральный директор ООО SOCAR Downstream Management Эмиль Алхаслы на мероприятии, посвященном включению завода SOCAR Carbamide в сеть "Глобальный маяк" Всемирного экономического форума.

Он отметил, что для Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) внедрение «Индустрии 4.0» — это не просто тренд, а решение, призванное обеспечить безопасность, повысить уровень цифровизации, улучшить качество продукции, выпускаемой на предприятиях, и улучшить экономические показатели.

По его словам, основной причиной присуждения заводу SOCAR Carbamide награды по проекту "Цифровой маяк" (Digital Lighthouse) стало внедрение ряда решений, соответствующих требованиям цифровизации, искусственного интеллекта, "Индустрии 4.0", и, как следствие, повышение эффективности и производственной мощности.

"Одна из причин присуждения награды связана с сокращением незапланированных простоев и внедрением ряда приложений. Эта награда - результат работы эксплуатационной команды завода и работ по повышению эффективности и увеличению производительности в результате применения цифровых решений.

В этом контексте проект был реализован в течение двух лет. В 2023 и 2024 годах, благодаря внедрению базовых основ и последующим аналитическим решениям, была повышена операционная мощность и снижены затраты. За этот период производственная мощность завода увеличилась более чем на 21%. С точки зрения эффективности, расход топлива, используемого для производства каждой тонны карбамида - природного газа - сократился более чем на 24%. Для достижения этого был использован ряд решений", - сказал он.

Э. Алхаслы подчеркнул, что SOCAR присоединился к этой сети в 2018 году.

"В 2020 году эту награду получил завод Petkim, в 2021 году - нефтеперерабатывающий завод Star. Теперь в этот список вошел и карбамидный завод. SOCAR является единственной государственной нефтяной компанией в мире, которая трижды удостаивалась этой награды", - отметил он.

Отметим, что в результате системной трансформации и инновационной деятельности, проводимой на протяжении последних трех лет, завод SOCAR Carbamide был выделен среди крупнейших мировых предприятий и изначально включен в число финалистов в 2025 году.

После этого эксперты Всемирного экономического форума провели оценку на месте, в результате чего завод был принят в Global Lighthouse Network и также удостоен Digital Lighthouse Award.

Ранее Digital Lighthouse Award получали SOCAR Petkim и НПЗ SOCAR STAR. В то же время SOCAR Carbamide стал первым предприятием, действующим в Азербайджане, которое достигло этого признания, а также первым в мире заводом по производству удобрений, удостоенным этой награды.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!