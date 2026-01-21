Её жизнь трагически оборвалась в 30 лет… Памяти Яны Кандовой - создателя Бакинского клуба любителей фантастики

БАКУ /Trend Life/ - В азербайджанском издательстве "Мутарджим" вышла книга Александра Хакимова "Девочка с Большой Медведицы" - повесть-фантазия о друге. Известный писатель-фантаст, биолог и публицист Александр Хакимов посвятил эту книгу светлой памяти азербайджанской писательницы, переводчика и редактора Яны Кандовой (Ярулиной), чья жизнь трагически оборвалась в возрасте 30 лет.

Как сообщил Trend Life сам Александр Хакимов, его связывали с Яной годы дружбы и совместной творческой работы. Он принимал активное участие в деятельности Бакинского клуба любителей фантастики "Южный Треугольник", а также в подготовке и выпуске сборников серии "Наша фантастика", основателем и председателем которого была Яна Кандова.

Сборник составлен из эссе, миниатюр, набросков статей, воспоминаний, не связанных между собой. Это рандомная подборка материалов, увидевших свет уже после того, как Яны не стало, и которые, по мнению автора, могли бы понравиться ей и как писательнице, и как редактору.

Издание иллюстрировано работами Анны Ибрагимбековой - директора Центра творчества Максуда Ибрагимбекова, мастера художественной фотографии, чьи визуальные образы органично дополняют эмоциональное и философское содержание книги.

