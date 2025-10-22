В Баку проходят заседания Международного транспортного форума (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку проходят квартальные заседания Международного транспортного форума (ITF). В рамках четырехдневной встречи организованы заседания комитета по исследованиям.

Как сообщили Trend в Министерстве цифрового развития и транспорта, в заседаниях приняли участие представители 42 стран. Это рекордное количество за всю историю комитета.

Генеральный секретарь Международного транспортного форума Юнг Та Ким в своем выступлении высоко оценил проведение встречи в Азербайджане. Он представил отчет о деятельности ITF, рассказал о реализованных программах, исследованиях и направлениях международного сотрудничества.

Далее участники оценили проделанную работу за 2024–2025 годы. Азербайджанская сторона отметила большую значимость отчета ITF для стран-участниц.

Также обсуждался проект Рабочей программы комитета по исследованиям на 2026–2027 годы. Страны-члены обменялись мнениями по будущим направлениям исследований и внесли предложения по определению приоритетных областей. В Рабочей программе на период президентства Азербайджана в Международном транспортном форуме представлены две рекомендации — по цифровизации международных транспортных связей и развитию городского транспорта.