Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Учреждена юбилейная медаль в связи с 30-летием Конституции Азербайджана

Политика Материалы 22 октября 2025 14:43 (UTC +04:00)
Учреждена юбилейная медаль в связи с 30-летием Конституции Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Учреждена юбилейная медаль "30-летие Конституции Азербайджанской Республики (1995-2025)".

В связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил изменение в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики", сообщает Trend.

Утверждены "Положение о юбилейной медали Азербайджанской Республики "30-летие Конституции Азербайджанской Республики (1995-2025)" и описание медали.

Глава государства подписал указ в связи с исполнением соответствующего закона.

Согласно указу, полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренного статьей 2 "Положения о юбилейной медали Азербайджанской Республики "30-летие Конституции Азербайджанской Республики (1995-2025)", осуществляет Президент Азербайджанской Республики; в статье 2 данного Положения под "органом (учреждением)" подразумевается Конституционный суд Азербайджанской Республики; полномочия по награждению юбилейной медалью Азербайджанской Республики "30-летие Конституции Азербайджанской Республики (1995-2025)" предоставляются председателю Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости