Обнародованы данные о поставках нефти из Азербайджана в Швейцарию

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре этого года из Азербайджана в Швейцарию было экспортировано 89,7 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 53,9 миллиона долларов США.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

В прошлом году экспорт азербайджанской нефти в Швейцарию не осуществлялся.

Следует отметить, что в январе-сентябре текущего года из Азербайджана в 20 стран было экспортировано 16,996 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 8,939 миллиарда долларов США.

Согласно данным, это на 2,069 миллиарда долларов США, или на 18,8% меньше в стоимостном выражении и на 613 тысячи тонн, или на 3,5% меньше в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.