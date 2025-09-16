Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в расширенном составе, проведен обмен документами между Азербайджаном и ОАЭ (ФОТО)

Политика Материалы 16 сентября 2025 14:29 (UTC +04:00)
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в расширенном составе, проведен обмен документами между Азербайджаном и ОАЭ (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 16 сентября в Шуше состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в расширенном составе.

Как сообщает Trend, затем при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами.

