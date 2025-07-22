Главы МИД Азербайджана и Грузии выступили с заявлением для прессы (ФОТО) (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Тбилиси министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов вместе с грузинской коллегой Макой Бочоришвили выступил с заявлением для прессы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

12:48

Между делегациями, возглавляемыми руководителями МИД Азербайджана и Грузии, проходит встреча в расширенном составе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

Отмечается, что на встрече обсуждаются ключевые направления сотрудничества, включая перспективы расширения взаимодействия в сферах энергетики, транспорта, региональных связей, а также двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Было подчеркнуто, что вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес, также являются основной темой повестки дня.

11:09

В Тбилиси началась двусторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с его грузинской коллегой Макой Бочоришвили.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Отмечается, что на встрече будут обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Грузией, сотрудничество по региональным вопросам, а также возможности углубления стратегического партнерства.

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