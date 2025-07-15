Несмотря на искусственные препятствия, Baku Network смог впервые организовать выставку, посвящённую памяти азербайджанских журналистов-шехидов - Сахиль Керимли (ФОТО/ВИДЕО)

ПАРИЖ /Trend/ - Аналитический центр Baku Network смог впервые организовать выставку, посвящённую памяти азербайджанских журналистов-шехидов, в Европе – в Париже, столице Франции, которая является ярым защитником Армении, несмотря на определённые трудности и искусственные препятствия.

Как передает Trend, об этом заявил програмный директор аналитического центра Baku Network Сахиль Керимли, выступая на открытии выставки, посвященной памяти азербайджанских журналистов-шехидов, зверски убитых армянскими оккупантами во время Первой и Второй Карабахской войн.

"Выставка посвящена азербайджанским журналистам, жестоко убитым армянскими оккупантами во время Первой и Второй Карабахских войн. Память журналистов, погибших при исполнении профессионального долга, в разные периоды отмечалась отдельно и локально. Но мы решили выполнить эту миссию в более широком масштабе и на международной арене, создав выставку, состоящую из фотографий наших журналистов-шехидов. На каждой фотографии приведена подробная информация о каждом погибшем на французском и английском языках. Также были подготовлены брошюры с этими фотографиями, которые сегодня раздаются участникам мероприятия", - сказал он.

С.Керимли подчеркнул, что Франция всегда проводила проармянскую политику и защищала Армению, которая является оккупантом: «В таких условиях организация подобной выставки в Париже сопровождалась определёнными трудностями и препятствиями. Прохождение печатной продукции через границу также представляли собой определённые риски. Однако мы преодолели эти трудности и успешно достигли цели».

Он добавил, что в ходе презентации, посвященной 25-летию включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проводилась в рамках 47-й сессии Комитета всемирного наследия, участникам также были розданы буклеты, посвященные памяти погибших журналистов.

"В ходе выставки внимание участников было обращено на то, что Армения как в Первой Карабахской войне, так и в 44-дневной Отечественной войне совершала кровавые преступления против мирного населения Азербайджана и журналистов, исполнявших профессиональный долг. Сегодня на фотографиях выставки представлены журналисты, некоторые из которых погибли в Первую Карабахскую войну, когда вертолет с представителями государственных и медиа-структур Азербайджана был сбит в небе над Гаракендом – суверенной территорией нашей страны. В результате этого террористического акта трагически погибли Фахраддин Шахбазов, Алы Мустафаев и другие. Кроме того, Салатын Аскерова и Чингиз Мустафаев были убиты армянскими оккупантами", - сказал он.

С.Керимли также отметил, что после 44-дневной Отечественной войны сотрудник агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и оператор Азербайджанского телевидения Сирадж Абышов стали жертвами минного террора армян.

"Это было тяжким военным преступлением. К сожалению, наряду с другими мирными жителями, они также стали жертвами этих преступлений Армении. Другие журналисты, память о которых почтили на выставке, были убиты армянами в разные годы. Надеюсь, пусть даже кратко, но мы смогли донести до вас эти истины. В заключение хочу поблагодарить Министерство иностранных дел, Агентство государственной поддержки НПО, Посольство Азербайджана во Франции, а также всех друзей, которые помогли и поддержали нас в проведении такого важного мероприятия, донесении азербайджанской правды до мировой общественности и разоблачении армянской жестокости", - заключил он.

Отметим, что аналитический центр Baku Network впервые поднял в Европе тему азербайджанских журналистов, погибших в результате агрессии со стороны Армении, проведя ряд мероприятий.

В Париже была организована выставка, в рамках которой BN представил общественности материалы о журналистах-шехидах. В мероприятии приняли участие представители французской общественности, французские и зарубежные журналисты.

Мероприятие было проведено в Культурном центре Азербайджана в Париже в рамках проекта Baku Network под названием «Анализ гибридных и идеологических угроз против Азербайджана». Выставка была организована при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана и посольства Азербайджана во Франции.

Буклеты в память о журналистах-шехидах были розданы участникам выставки, а также гостям презентации, посвящённой 25-летию включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходила в здании организации в рамках 47-й сессии Комитета всемирного наследия.