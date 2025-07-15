Baku Network впервые поднял в Париже тему азербайджанских журналистов, погибших в результате армянской агрессии (ФОТО/ВИДЕО)

ПАРИЖ /Trend/ - Аналитический центр Baku Network (BN) впервые поднял в Европе тему азербайджанских журналистов, погибших в результате агрессии со стороны Армении, проведя ряд мероприятий.

Как сообщает Trend, в Париже была организована выставка, в рамках которой BN представил общественности материалы о журналистах-шехидах.

Также в здании ЮНЕСКО в рамках презентации, посвящённой 25-летию включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, проходившей в ходе 47-й сессии Комитета всемирного наследия, рукодитель BN Эльчин Агаджанов подчеркнул в своем выступлении, что азербайджанские журналисты стали жертвами армянской агрессии в Карабахе и погибли при исполнении профессионального долга.

Также участникам мероприятия были розданы буклеты в память о журналистах-шехидах. В мероприятии приняли участие представители французской общественности, французские и зарубежные журналисты.

Обсуждение этого вопроса в столице Франции стало важным шагом в донесении до международной общественности правды о судьбе азербайджанских журналистов, которые погибли, выполняя свой профессиональный долг.

Выступая на открытии выставки, советник посольства Азербайджана во Франции Нигяр Гусейнова рассказала о последствиях 30-летнего конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Она подчеркнула, что среди жертв конфликта были и представители прессы. В частности, советник посольства рассказала о жестоко убитой армянскими силами в 1991 году Салатын Аскеровой - первой женщине-журналисте, ставшей шехидом. Также она напомнила об Алы Мустафаеве и Фахраддине Шахбазове, погибших в 1991 году в результате теракта против высокопоставленных представителей Азербайджана, которые находились в вертолете, сбитом в небе над Карабахом. Кроме того, она отметила Чингиза Мустафаева, сыгравшего важную роль в донесении до мировой общественности правды о Ходжалинском геноциде и погибшего в 1992 году во время съёмок в Агдаме. Помимо этого, советник посольства подчеркнула, что в 2021 году в Кяльбаджаре стали жертвами мин оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов и сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов. Нигяр Гусейнова указала на то, что мины угрожают азербайджанцам и сегодня.

Она подчеркнула жизненно важное значение информации во время кризисов, отметив, что отважные журналисты, рискуя собственной жизнью, выполняли свою миссию – информировать общество о событиях, происходящих в регионе. Гусейнова добавила, что они выполняли свой журналисткий долг в условиях, когда не было интернета и социальных сетей, не существовало таких возможностей для молниеносного распространения информации, как сегодня, и когда Азербайджан находился в информационной блокаде. Она выразила благодарность Аналитическому центру Baku Network за эту инициативу, посвящённую памяти погибших журналистов.

Главный редактор La Gazette du Caucase Жан-Мишель Брюн, в свою очередь, отметил, что журналисты в Карабахе стали мишенью армянской агрессии только потому, что они делали свою работу.

«Некоторые страны больше не соблюдают законы войны. Они бомбят мирное население, разрушают больницы и школы, устанавливают противопехотные мины. Это происходит сегодня на Ближнем Востоке — то же самое происходило и во время Карабахской войны. Журналисты, память которых мы чтим сегодня, погибли не случайно. Их убивали потому, что они были журналистами», - подчеркнул он.

Жан-Мишель Брюн также обратил внимание на более тонкие формы давления на журналистов - через цензуру, манипуляции и редакционные запреты. В качестве примера он привел случай с французской журналисткой Лизерон Будуль, чей репортаж о Карабахе, по его словам, был снят с эфира, поскольку он противоречил официальной версии событий. Другой случай касался репортера крупного французского издания, который использовал ложную информацию об азербайджанской армии, чтобы соответствовать ожиданиям редакции. Позднее журналист признался, что это была ложь, и добавил, что без этого его статья не была бы опубликована.

Далее, выступая на мероприятии, рукодитель BN Эльчин Агаджанов отметил, что эти журналисты были убиты армянскими сепаратистами и террористами не случайно, а потому что говорили правду.

"Я буду называть их героями, хотя они не стремились к подвигу. Никто из них не искал смерти. Они просто выполняли свою работу. Эти тринадцать человек стали мишенями, потому что слово — страшнее пули. Потому что опубликованная фотография разрушенного дома может разрушить ложь. Потому что точный репортаж разоблачает ту тьму, в которой прячется преступление", - сказал он.

Э.Агаджанов подчеркнул, что эти тринадцать журналистов были глазами, которые видели сквозь дым, были голосами, которые не позволяли заглушить боль.

«Эти журналисты боролись не только с пулями. Они боролись с ложью. С искажением. С подделкой. Они воевали против фейков. Им противостоял враг, у которого нет лица — только тени. Враг, который распространяет страх и панику не только через оружие, а также через искажение истины. Эти тринадцать человек вели бой на этом невидимом фронте. И погибли, потому что не отступили», - сказал он.

Программный директор аналитического центра Baku Network Сахил Керимли заявил, что Baku Network смог впервые организовать выставку, посвящённую памяти азербайджанских журналистов-шехидов, в Европе – в Париже, столице Франции, которая является ярым защитником Армении, несмотря на определённые трудности и искусственные препятствия.

Он также отметил, что память журналистов, погибших при исполнении профессионального долга, в разные периоды отмечалась отдельно и локально.

«Но мы решили выполнить эту миссию в более широком масштабе и на международной арене, создав выставку, состоящую из фотографий наших журналистов-шехидов. На каждой фотографии приведена подробная информация о каждом погибшем на французском и английском языках. Также были подготовлены брошюры с этими фотографиями, которые сегодня раздаются участникам мероприятия», - сказал он.

Керимли подчеркнул, что Франция всегда проводила проармянскую политику и защищала Армению, которая является оккупантом: «В таких условиях организация подобной выставки в Париже сопровождалась определёнными трудностями и препятствиями. Прохождение печатной продукции через границу также представляли собой определённые риски. Однако мы преодолели эти трудности и успешно достигли цели».

Отметим, что мероприятие было проведено в Культурном центре Азербайджана в Париже в рамках проекта Baku Network под названием «Анализ гибридных и идеологических угроз против Азербайджана». Выставка была организована при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана и посольства Азербайджана во Франции.

В заключении хотим выразить благодарность за возможность проведения мероприятий Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО МИД Азербайджана, Агентству государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана, посольству Азербайджана во Франции и Ассоциации французско-азербайджанского диалога.