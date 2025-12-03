Стало известно о состоянии здоровья мужчины, подорвавшегося на мине в Агдере (ОБНОВЛЕНО)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:25)

БАКУ /Trend/ - Мужчина, 1970 года рождения, получивший ранение вследствие разрыва мины близ поселка Шихарх Агдеринского района, был эвакуирован 3 декабря около 17:10 из Тертерской центральной районной больницы в отделение неотложной медицинской помощи Бардинской центральной районной больницы .

Об этом Trend сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечено, что пациента, у которого диагностирована травматическая ампутация нижней трети голени правой ноги, в настоящее время оперируют. Состояние его здоровья квалифицируется как тяжелое.

18:25

В Агдеринском районе произошел минный инцидент, есть пострадавший.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении пресс-служб министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.

Согласно информации, сельский житель Панахалиев Назим Кямран оглу, 1970 года рождения, во время выпаса скота на неочищенной от мин территории получил ранение правой ноги в результате взрыва противопехотной мины. Он был эвакуирован в районную больницу.

По данному факту в прокуратуре Тертерского района проводится расследование.