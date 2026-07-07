Названа стоимость экспорта из Азербайджана в Турцию

БАКУ/ Trend/ - В январе-мае этого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано продукции на сумму 1 млрд 397 млн 442,16 тыс. долларов.

Об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета.

Это означает снижение на 2,4 процента, или на 34 млн 82,59 тыс. долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период Азербайджан импортировал из Турции продукции на сумму 939 млн 988,16 тыс. долларов, что в годовом сравнении меньше на 7,2 процента, или на 72 млн 783,17 тыс. долларов.

Данные показатели составили 10 процентов от общего экспорта и 13,79 % от общего импорта Азербайджана.