S&P улучшило прогноз по рейтингу Азербайджана с «стабильного» на «позитивный»

БАКУ/Trend/ - Агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингу Азербайджана с «стабильного» на «позитивный», сообщает в субботу Trend со ссылкой на S&P.

"Одновременно мы подтвердили долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана по иностранной и национальной валюте на уровне ‘BB+/B’. Впоследствии рейтинги были отозваны по запросу эмитента", - говорится в отчете агентства.

На момент отзыва рейтингов позитивный прогноз отражал оценку S&P, согласно которой напряжённость между Азербайджаном и Арменией снизилась благодаря устойчивой деэскалации, прогрессу в направлении мирного соглашения и планируемому сокращению оборонных расходов в бюджетах обеих стран на 2026 год.

"Эти события уменьшают риски, связанные с возможной эскалацией конфликта, и при их сохранении могут укрепить доверие инвесторов и поддержать среднесрочный экономический рост за счет улучшения региональной связности. Азербайджан также продолжает сохранять исключительные фискальные и внешние буферы, обеспечиваемые значительными активами, управляемыми Государственным нефтяным фондом (SOFAZ), устойчивой чистой позицией государственного сектора по активам и низким уровнем государственного долга, что обеспечивает значительную способность к поглощению шоков", - отмечается в отчете.

По оценке S&P, кредитные фундаментальные показатели Азербайджана будут укрепляться в среднесрочной перспективе, чему будет способствовать значимый прогресс в мирном процессе с Арменией и дальнейшее сохранение исключительных фискальных и внешних буферов.

"Совместная декларация, подписанная 8 августа 2025 года при посредничестве США, закрепила обязательства Азербайджана и Армении о взаимном признании, отказе от территориальных претензий, ускоренной демаркации границы и восстановлении региональных транспортных маршрутов, что стало наиболее конструктивным этапом в отношениях за последние десятилетия. Хотя это еще не полноценный мирный договор, реализация договоренностей уже начала приносить ощутимые результаты. В ноябре 2025 года поезд, перевозивший около 1 000 тонн казахстанской пшеницы, впервые за более чем 30 лет прошел транзитом через Азербайджан в Армению, что свидетельствует о постепенной нормализации региональной экономической связности. Оба правительства также планируют сократить оборонные расходы в своих бюджетах на 2026 год, что отражает растущую уверенность в процессе деэскалации. При сохранении этих тенденций они могут укрепить доверие, улучшить инвестиционный климат и повысить среднесрочный потенциал роста за счет более глубокой торговой и транспортной интеграции в Южном Кавказе", - подчеркнули в рейтинговом агентстве.