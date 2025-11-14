БАКУ /Trend/ - На "Азербайджанских железных дорогах" внедряется ряд новшеств для более быстрой и клиентоориентированной перевозки грузов.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в компании "Азербайджанские железные дороги".

Отмечено, что, в первую очередь, ведется работа по проекту "единого окна" для оформления погранично-пропускных, таможенных и железнодорожных процедур.

"Проект планируется реализовать на каждом пункте пропуска - в северном, южном и западном направлениях", - добавили в организации.

