Планы Азербайджана по экспорту возобновляемой энергии откроют новые возможности для инвестиций — UK H/Advisors

ДАВОС /Trend/ - Проведение COP29 в Азербайджане и приверженность страны переходу на возобновляемые источники энергии демонстрируют ее долгосрочную стратегию развития за пределами углеводородного сектора.

Как сообщает во вторник специальный корреспондент Trend, об этом заявил журналистам председатель отдела по связям с общественностью компании H/Advisors Дэмион Поттер на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Он отметил, что роль Азербайджана в глобальной климатической дипломатии не ограничивается организацией масштабных международных мероприятий и подкрепляется конкретными обязательствами.

По словам Поттера, обязательство Азербайджана по экспорту возобновляемой энергии является одним из наиболее ощутимых итогов COP29.

"Меня впечатлило, что Азербайджан взял на себя обязательство экспортировать 8 гигаватт возобновляемой энергии в соседние страны и в Европу", - отметил он, подчеркнув амбициозные сроки реализации.

"Не было обязательным делать это в столь сжатые сроки - к 2032 году, но это происходит во многом благодаря обязательствам, принятым в рамках COP29", - добавил Поттер.

Он также отметил, что международный имидж Азербайджана последовательно укрепляется за счет крупных культурных, спортивных и инвестиционных инициатив.

"Наличие трассы Формулы-1 в центре Баку, проведение турниров UFC и других крупных международных мероприятий напоминают миру о красоте Азербайджана и удовольствии от его посещения", - сказал он.

Поттер подчеркнул, что эти факторы способствуют формированию привлекательного инвестиционного климата за пределами традиционных добывающих отраслей.

"Существует долгосрочная стратегия перехода от нефтяной зависимости к другим видам возобновляемой энергии во благо народа Азербайджана. Это способствует экономическому процветанию, улучшает качество нашей повседневной жизни за счет более чистого воздуха и приносит пользу другим странам за пределами Южного Кавказа", - отметил он.