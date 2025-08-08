Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 8 августа

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 8 августа.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9819 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0418 маната, 100 российских рублей – 2,1453 маната.
|
Код
|
Курс
|
USD
|
1.7000
|
EUR
|
1.9819
|
AUD
|
1.1088
|
BYN
|
0.5774
|
BGN
|
1.0131
|
AED
|
0.4628
|
KRW
|
0.1225
|
CZK
|
0.0810
|
CNY
|
0.2367
|
DKK
|
0.2656
|
GEL
|
0.6311
|
HKD
|
0.2166
|
INR
|
0.0194
|
GBP
|
2.2840
|
IRR
|
0.0294
|
SEK
|
0.1775
|
CHF
|
2.1072
|
ILS
|
0.4932
|
CAD
|
1.2371
|
KWD
|
5.5652
|
KZT
|
0.3153
|
QAR
|
0.4664
|
KGS
|
0.0195
|
HUF
|
0.4995
|
MDL
|
0.1008
|
NOK
|
0.1661
|
UZS
|
0.0135
|
PKR
|
0.5990
|
PLN
|
0.4658
|
RON
|
0.3908
|
RUB
|
2.1453
|
RSD
|
0.0169
|
SGD
|
1.3246
|
SAR
|
0.4530
|
XDR
|
2.3243
|
TRY
|
0.0418
|
TMT
|
0.4857
|
UAH
|
0.0410
|
JPY
|
1.1552
|
NZD
|
1.0129