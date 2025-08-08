Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 8 августа

8 августа 2025
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 8 августа

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 8 августа.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9819 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0418 маната, 100 российских рублей – 2,1453 маната.

Код

Курс

USD

1.7000

EUR

1.9819

AUD

1.1088

BYN

0.5774

BGN

1.0131

AED

0.4628

KRW

0.1225

CZK

0.0810

CNY

0.2367

DKK

0.2656

GEL

0.6311

HKD

0.2166

INR

0.0194

GBP

2.2840

IRR

0.0294

SEK

0.1775

CHF

2.1072

ILS

0.4932

CAD

1.2371

KWD

5.5652

KZT

0.3153

QAR

0.4664

KGS

0.0195

HUF

0.4995

MDL

0.1008

NOK

0.1661

UZS

0.0135

PKR

0.5990

PLN

0.4658

RON

0.3908

RUB

2.1453

RSD

0.0169

SGD

1.3246

SAR

0.4530

XDR

2.3243

TRY

0.0418

TMT

0.4857

UAH

0.0410

JPY

1.1552

NZD

1.0129
