В Азербайджане будет создана единая финансовая платформа для МСБ

БАКУ/ Trend/ - В «Государственной программе по расширению финансовой инклюзивности на 2027–2030 годы», утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, предусмотрены новые меры в направлении расширения возможностей доступа субъектов микро-, малого и среднего бизнеса (МСБ) к финансовым ресурсам.

Как сообщает Trend, согласно документу, планируется создание платформы, позволяющей субъектам МСБ устанавливать связь с уполномоченными кредитными организациями и обращаться к льготным механизмам.

В Государственной программе отмечено, что в качестве основного исполнителя данной меры определено Агентство по инновациям и цифровому развитию. К процессу будут привлечены Министерство сельского хозяйства и Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд, а Центральному банку Азербайджана будут даны рекомендации.

Согласно документу, реализация проекта охватит 2027–2028 годы.

На начальном этапе предусматривается изучение успешных моделей по услуге повышения гибкости финансирования. В качестве промежуточного результата планируется разработка прототипа единой платформы.

В качестве же конечного результата планируется запуск платформы, объединяющей все программы государственной финансовой поддержки.