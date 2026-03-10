США могут увеличить интенсивность ударов по Ирану в 20 раз - Трамп

БАКУ /Trend/ - США могут увеличить интенсивность ударов по Ирану в 20 раз, если Тегеран заблокирует поставки нефти через Ормузский пролив.

Как передает Trend, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Если Иран предпримет какие-либо действия для прекращения поставок нефти в Ормузский пролив, США нанесут ему удар в 20 раз сильнее, чем прежде", - говорится в публикации.

Он также сообщил, что США будут «атаковать цели, которые легко уничтожить», и что Иран тогда «практически не сможет оправиться».