Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

В Баку приехал известный турецкий актёр и режиссёр Тамер Карадаглы (ФОТО)

Культура Материалы 9 марта 2026 16:43 (UTC +04:00)
В Баку приехал известный турецкий актёр и режиссёр Тамер Карадаглы (ФОТО)
Фото: Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр посетил генеральный директор государственных театров Турции, известный турецкий актёр и режиссёр Тамер Карадаглы, сообщает Trend Life.

Директор театра, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров ознакомил гостя с историей и современными достижениями возглавляемого им театра. В ходе встречи Тамеру Карадаглы была представлена информация о творческой деятельности коллектива, а также проведена экскурсия по зданию театра, где он смог ознакомиться с его техническими возможностями и сценической инфраструктурой.

Отметим, что в Аздраме при поддержке министерства культуры и Союза театральных деятелей Азербайджана состоится торжественное мероприятие, посвящённое Дню национального театра Азербайджана, отмечаемого 10 марта. В этот день в мероприятии примут участие руководители театров тюркоязычных стран, с которыми Аздрамой подписан меморандум о сотрудничестве. Встреча станет важной площадкой для укрепления культурных связей и обмена опытом между творческими коллективами, послужит дальнейшему развитию международного театрального сотрудничества.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Баку приехал известный турецкий актёр и режиссёр Тамер Карадаглы (ФОТО)
В Баку приехал известный турецкий актёр и режиссёр Тамер Карадаглы (ФОТО)
В Баку приехал известный турецкий актёр и режиссёр Тамер Карадаглы (ФОТО)
В Баку приехал известный турецкий актёр и режиссёр Тамер Карадаглы (ФОТО)
В Баку приехал известный турецкий актёр и режиссёр Тамер Карадаглы (ФОТО)
В Баку приехал известный турецкий актёр и режиссёр Тамер Карадаглы (ФОТО)
В Баку приехал известный турецкий актёр и режиссёр Тамер Карадаглы (ФОТО)
В Баку приехал известный турецкий актёр и режиссёр Тамер Карадаглы (ФОТО)
В Баку приехал известный турецкий актёр и режиссёр Тамер Карадаглы (ФОТО)
В Баку приехал известный турецкий актёр и режиссёр Тамер Карадаглы (ФОТО)
В Баку приехал известный турецкий актёр и режиссёр Тамер Карадаглы (ФОТО)
В Баку приехал известный турецкий актёр и режиссёр Тамер Карадаглы (ФОТО)
В Баку приехал известный турецкий актёр и режиссёр Тамер Карадаглы (ФОТО)
В Баку приехал известный турецкий актёр и режиссёр Тамер Карадаглы (ФОТО)
В Баку приехал известный турецкий актёр и режиссёр Тамер Карадаглы (ФОТО)
В Баку приехал известный турецкий актёр и режиссёр Тамер Карадаглы (ФОТО)
В Баку приехал известный турецкий актёр и режиссёр Тамер Карадаглы (ФОТО)
В Баку приехал известный турецкий актёр и режиссёр Тамер Карадаглы (ФОТО)
В Баку приехал известный турецкий актёр и режиссёр Тамер Карадаглы (ФОТО)
В Баку приехал известный турецкий актёр и режиссёр Тамер Карадаглы (ФОТО)
В Баку приехал известный турецкий актёр и режиссёр Тамер Карадаглы (ФОТО)
В Баку приехал известный турецкий актёр и режиссёр Тамер Карадаглы (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости