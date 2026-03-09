Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Еще семь мексиканских дипломатов и члены их семей эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Общество Материалы 9 марта 2026 18:49 (UTC +04:00)
Еще семь мексиканских дипломатов и члены их семей эвакуированы из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Процесс эвакуации иностранных дипломатов и граждан из Ирана в Азербайджан через государственный погранично-пропускной пункт «Астара» продолжается.

Как передает Trend, семь мексиканских дипломатов и члены их семей были эвакуированы через погранично-пропускной пункт. После завершения всех необходимых процедур они благополучно пересекли границу и попали на территорию Азербайджана.

Отметим, что процесс эвакуации осуществляется в соответствии с соответствующими процессуальными правилами и требованиями безопасности. На пункте пропуска созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного передвижения граждан, и процесс продолжается поэтапно в течение всего дня.

