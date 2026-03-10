Стали известны доходы Азербайджана от экспорта карбамида

БАКУ /Trend/ - В январе текущего года из Азербайджана было экспортировано карбамида на сумму 14,2 млн долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на февральский выпуск "Обзора экспорта", подготовленного Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно информации, данный показатель на 6,8 млн долларов США, или 32,4% меньше по сравнению с январём 2025 года.

Отметим, что в январе текущего года экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 268,4 млн долларов США. За этот период экспорт продовольственной продукции вырос на 22,6%, достигнув 103 млн долларов США.