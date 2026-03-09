Спикеры парламентов Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию в регионе

БАКУ /Trend/ - 9 марта председатель Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардар Аяз Садик позвонил председателю Милли Меджлиса Азербайджана Сахибе Гафаровой.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность процессами, происходящими в регионе.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего, трехстороннего и многостороннего сотрудничества между Милли Меджлисом Азербайджана и Национальной ассамблеей Пакистана. Была отмечена важность диалога между парламентами в контексте мира, стабильности и сотрудничества.

