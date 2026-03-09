Джейхун Байрамов обсудил с немецким коллегой напряженность на Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Йоханн Давид Вадефуль позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел.

Сообщается, что стороны обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности в регионе и влияние растущей напряженности на Ближнем Востоке на региональную и глобальную безопасность.

Министр иностранных дел Германии выразил обеспокоенность по поводу атак дронов, совершенных Ираном против Азербайджана, решительно осудил эти атаки и выразил солидарность с нашей страной. Также он поблагодарил азербайджанскую сторону за поддержку, оказанную при эвакуации граждан его страны из Ирана.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями о перспективах развития азербайджано-германских двусторонних отношений, и по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

