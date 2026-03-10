Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор

Россия Материалы 10 марта 2026 00:01 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путином.

Как передает Trend, об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков сказал, что Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить ряд важных вопросов, касающихся текущего развития международной ситуации.

По его словам, акцент был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и трехсторонних переговорах по урегулированию украинского конфликта, которые проходят с участием представителей США.

