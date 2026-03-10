Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путином.

Как передает Trend, об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков сказал, что Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить ряд важных вопросов, касающихся текущего развития международной ситуации.

По его словам, акцент был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и трехсторонних переговорах по урегулированию украинского конфликта, которые проходят с участием представителей США.