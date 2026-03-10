От ветра к весне - как в Азербайджане встречают Йель чершенбеси перед Новрузом

БАКУ /Trend Life/ - С приходом марта в Азербайджане начинается особое время - время ожидания весны, обновления природы и одного из самых любимых народных праздников - Новруз байрамы. Этот древний праздник, уходящий корнями в глубину веков, символизирует пробуждение земли, начало новой жизни и надежду на светлое будущее.

Не случайно Новруз получил международное признание: в 2009 году ЮНЕСКО включил его в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, а 21 марта было объявлено Международным днем Новруза.

Однако для азербайджанского народа Новруз - это не один день, а целый месяц подготовки, полный традиций и обрядов. Каждый предшествующий Новрузу вторник имеет особое значение и посвящён пробуждению одной из стихий природы.

Согласно народным поверьям, четыре вторника - или чершенбе - символизируют стихии:

Су чершенбеси - вторник воды

- вторник воды Од чершенбеси - вторник огня

- вторник огня Йель чершенбеси - вторник ветра

- вторник ветра Торпаг чершенбеси (или Ахыр чершенбе) - вторник земли

Сегодня мы отмечаем Йель чершенбеси - Вторник ветра.

С древних времен этот день был особенно торжественным. Считалось, что ветер приводит в движение уже пробудившиеся воду и огонь, раскрывает почки на деревьях и окончательно возвещает приход весны. Солнечные лучи прогревают воздух, а в селах начинается подготовка к весенним полевым работам.

В народе этот день называют также “Külək oyadan çərşənbə” - "вторник, пробуждающий ветры", или “Küləkli çərşənbə” - "ветреный вторник". Хозяйки проветривали дома, выносили постель, матрасы и ковры на свежий воздух. Считалось, что вместе с ветром в дом приходит обновление, очищение и благополучие.

Праздничный стол также играет важную роль. В этот день готовят südlü plov - молочный плов, рассыпчатый плов из булгура, сухофрукты и сладости из зерна, в том числе знаменитую “семени халвасы” - халву из сока пророщенной пшеницы. На подросшее сямяни завязывают красную ленту - символ жизни и энергии.

Наши предки говорили: “Yel əsdirəni söyməzlər” - нельзя ругать ветер. Ветер олицетворял воздух, который сопровождает человека на протяжении всей жизни - от первого до последнего вздоха. В этот день из "черного кувшина" вырываются четыре ветра:

Аг-йель - белый

- белый Гара-йель - черный

- черный Хазри - северный

- северный Гилавар - южный

Каждый ветер имеет свой цвет, а их покровителем считается мифический старец Yel Baba - Отец ветров, который по легенде помогает заблудившимся путникам найти дорогу домой, посылая им клубок ниток, распутывающийся от его дыхания.

Главным обрядом дня остаются костры. Перепрыгивая через огонь, люди символически передают ему свои беды и разочарования, очищаясь перед Новрузом. Ни в коем случае нельзя заливать огонь водой, а после того, как костер гаснет, золу собирают и рассыпают по окрестностям, чтобы вместе с ветром развеять все несчастья.

Особенно символично, что Йель чершенбеси связан с нашей столицей - Баку, которую издавна называют Городом ветров. По одной из версий, древнее название города - Атши-Багуан, что означает "огни Багуана", по другой - Бади-Кюба - "город ветров". И правда, ветры Баку дуют почти круглый год, напоминая о древних легендах и традициях, которые живы до сих пор.

Йель чершенбеси - это не просто очередной день перед Новрузом. Это символ движения, обновления и перемен. Ветер уносит с собой тревоги и усталость зимы, а вместе с ним в дома приходит весна, надежда на доброе будущее и радость приближающегося Новруза.

