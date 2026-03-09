Президент Ильхам Алиев поздравил аятоллу Сейеда Моджтабу Хусейни Хаменеи с избранием на пост Верховного лидера Ирана

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо Верховному лидеру Исламской Республики Иран аятолле Сейеду Моджтабе Хусейни Хаменеи.

Как сообщает в понедельник Trend, в письме говорится:

"Ваше святейшество уважаемый аятолла Хаменеи.

Поздравляю Вас с избранием на пост Верховного лидера Исламской Республики Иран.

Еще раз выражаю Вам свои соболезнования в связи с трагической кончиной Вашего отца – Его Святейшества Верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи.

Отношения между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран исходят из воли наших народов, которые исторически жили в условиях добрососедства и дружбы. Выражаю надежду на то, что в интересах наших народов мы будем прилагать совместные усилия во имя развития наших межгосударственных отношений в русле взаимного уважения и доверия.

Еще раз поздравляю Вас с этим высоким назначением, желаю дружественному и братскому народу Ирана мира и спокойствия".