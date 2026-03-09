Турция примет меры для укрепления своей безопасности - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Несмотря на наши предупреждения, продолжают предприниматься крайне неверные и провокационные шаги, которые нанесут ущерб турецко-иранским дружеским отношениям.

Как передает Trend, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления после заседания Кабинета министров.

Президент Турции заявил, что не следует прибегать к плану, который бросит тень на тысячелетние добрососедские и братские отношения.

"Мы продолжим следить за развитием событий в координации с НАТО и другими союзниками и примем дополнительные меры для укрепления нашей безопасности", - добавил Эрдоган.