Турция Материалы 9 марта 2026 21:03 (UTC +04:00)
Турция примет меры для укрепления своей безопасности - Эрдоган
Фото: Официальный информационный сайт президента Турции

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Несмотря на наши предупреждения, продолжают предприниматься крайне неверные и провокационные шаги, которые нанесут ущерб турецко-иранским дружеским отношениям.

Как передает Trend, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления после заседания Кабинета министров.

Президент Турции заявил, что не следует прибегать к плану, который бросит тень на тысячелетние добрососедские и братские отношения.

"Мы продолжим следить за развитием событий в координации с НАТО и другими союзниками и примем дополнительные меры для укрепления нашей безопасности", - добавил Эрдоган.

