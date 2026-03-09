Албания решительно осуждает ракетный обстрел Турции - Эди Рама

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Албании Эди Рама прокомментировал заявление НАТО о том, что оно сбило еще одну иранскую баллистическую ракету, направлявшуюся в сторону Турции.

Как передает Trend, об этом премьер-министр написал в соцсети X.

Рама сообщил, что Албания решительно осуждает второе подобное нападение и заявил, что это акт, вызывающий беспокойство.

Глава правительства подчеркивает, что Албания твердо поддерживает Турцию и всех союзников в защите безопасности и единства НАТО.

"Албания решительно осуждает ракетный удар иранского режима по Турции. Тот факт, что это уже второй подобный удар за последние дни, вызывает глубокую озабоченность и еще раз подчеркивает агрессивный и дестабилизирующий характер этих действий. Турция — друг и стратегический партнер Албании, а также ценный союзник по НАТО. Попытки иранского режима посеять напряженность и нестабильность посредством непрекращающихся нападений на своих соседей крайне опасны.

Албания высоко оценивает оперативные действия НАТО по защите территории, воздушного пространства и граждан Альянса. Албания твердо поддерживает Турцию и всех союзников в защите безопасности и единства нашего Альянса". - говорится в публикации.