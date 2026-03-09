Глава МИД Азербайджана провел обмен мнениями с госминистром Великобритании

БАКУ /Trend/ - Министр по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Соединенного Королевства Стивен Даути позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Отмечено, что главной темой обсуждения стала растущая военная эскалация на Ближнем Востоке. Соединенное Королевство выразило серьезную озабоченность по поводу иранской атаки дронов на Азербайджан, подчеркнув, что угроза гражданской инфраструктуре и безопасности населения неприемлема. Министр Джейхун Байрамов отметил, что подобные действия способствуют дальнейшему усилению напряженности в регионе. Он добавил, что приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности Азербайджана.

Во время телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по вопросам, находящимся на повестке дня между двумя странами, а также по темам двустороннего и регионального сотрудничества.

