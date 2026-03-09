Мальта выразила солидарность с Азербайджаном после атакой дронов

БАКУ /Trend/ - Мальта выражает солидарность с Азербайджаном в связи с атакой дронов по его территории.

Как передает Trend, об этом заместитель премьер-министра и министр иностранных дел и туризма Мальты Ян Борг написал в соцсети X.

"Мы решительно осуждаем любые действия, угрожающие суверенитету и региональной стабильности, и вновь подчеркиваем необходимость сдержанности, диалога и полного уважения международного права", - говорится в публикации.

Напомним, что 5 марта была совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооружённые силы Исламской Республики Иран направили четыре беспилотных летательных аппарата в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской Армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий.

Беспилотный летательный аппарат, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.