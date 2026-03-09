Оценки глобальных рейтинговых агентств: экономика и банковский сектор Азербайджана сохраняют стабильность

БАКУ /Trend/ - В последние годы на фоне роста геополитических рисков в мировой экономике, волатильности на энергетических рынках и неопределенности на финансовых рынках экономическая устойчивость стран занимает особое место в оценках международных рейтинговых агентств. В этом контексте последние отчеты ведущих мировых финансовых институтов об экономике и банковской системе Азербайджана показывают, что финансовая стабильность страны опирается на прочные основы. На основе анализа этих организаций можно сказать, что макроэкономическая стабильность Азербайджана, высокие стратегические валютные резервы и сильный банковский сектор играют важную роль в обеспечении экономической стабильности не только внутри страны, но и в регионе.

Согласно последнему отчету агентства Moody’s, прогноз по банковской системе Азербайджана остается позитивным. Агентство считает, что благоприятная операционная среда и государственная поддержка обеспечат стабильность банковского сектора в ближайшие 12–18 месяцев.

В отчете отмечается: «Благоприятные условия деятельности в течение следующих 12–18 месяцев будут поддерживать качество активов и прибыльность, а ужесточение регуляторных требований будет способствовать укреплению капитала и улучшению управления ликвидностью».

По оценке агентства, сохранение высокого качества активов в банковском секторе напрямую связано с ростом ненефтяного сектора и увеличением доходов. Это, в свою очередь, создает условия для расширения кредитных портфелей и повышения устойчивости банков. Доля проблемных кредитов также остается на низком уровне по международным стандартам. По итогам 2025 года этот показатель составил около 2,5 процента общего кредитного портфеля, что свидетельствует о здоровой финансовой структуре банковского сектора. Уровень капитализации азербайджанских банков также высоко оценивается международными агентствами. Moody’s отмечает, что соотношение основного капитала рейтингуемых банков страны к активам, взвешенным по риску, в среднем составляет 20 процентов. В то же время показатели ликвидности банковского сектора также остаются достаточно высокими. Около 41 процента активов сектора составляют ликвидные активы, что создает дополнительный буфер безопасности против внешних финансовых шоков.

Агентство S&P Global Ratings так же подчеркивает устойчивость банковского сектора Азербайджана и прогнозирует, что кредитование в ближайшие годы сохранит стабильные темпы роста. По расчетам агентства, в 2026–2027 годах годовой рост кредитования в стране может составить примерно 10–12 процентов. В отчете отмечается, что модернизация регулирования банковского сектора в последние годы внесла значительный вклад в снижение рисков: «Мы считаем, что благодаря инициативам, направленным на модернизацию регулирования и надзора, банковские риски в Азербайджане снизились». Этот процесс включает переход к модели надзора, основанной на оценке рисков, усиление стандартов корпоративного управления и внедрение международных стандартов финансовой отчетности.

Общие перспективы развития экономики Азербайджана также положительно оцениваются международными аналитиками.

По прогнозу аналитиков ING Group, рост реального ВВП страны в 2026 году может составить 2,5 процента, а в 2027 году — 3 процента. Рост будет обеспечен главным образом за счет расширения ненефтяного сектора. Этому также способствуют развитие транспортно-логистической инфраструктуры, проекты в сфере возобновляемой энергетики и масштабные восстановительные работы в Карабахском регионе. Стратегические валютные резервы Азербайджана также оцениваются как один из ключевых факторов экономической стабильности. По итогам 2025 года стратегические резервы страны превысили 85 миллиардов долларов США, что значительно выше международных стандартов достаточности.

Правительство Азербайджана определило диверсификацию экономики и переход к модели развития, основанной на высоких технологиях, в качестве одного из приоритетных направлений. Министр экономики Микаил Джаббаров, выступая по этому вопросу, отметил: «Диверсификация экономики является основой наших стратегических целей, и уже сегодня ненефтегазовый сектор стал главным драйвером экономического роста». По словам министра, в последние годы среднегодовой реальный рост в ненефтяном секторе составил 5,9 процента, а доля этого сектора в ВВП выросла с 58,3 процента в 2018 году до 71,5 процента в 2025 году.

В целом эти изменения свидетельствуют о том, что структурная трансформация экономики Азербайджана происходит быстрыми темпами. Стабильность экономики Азербайджана имеет важное значение также для региона. Развитие энергетического, логистического и финансового секторов создает новые экономические возможности для стран Южного Кавказа и Центральной Азии. Например, транспортно-логистические проекты — в частности развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута — способствуют диверсификации торговли между Европой и Азией. Это усиливает региональную экономическую интеграцию и позволяет сделать международные цепочки поставок более устойчивыми. Кроме того, иностранные инвестиции, привлекаемые в энергетические проекты, создают для стран региона новые возможности притока инвестиций и трансфера технологий.

Однако следует учитывать и то, что глобальные геополитические процессы так же оказывают определенное влияние на экономические показатели стран региона. По оценкам аналитиков ING Group, на фоне обострения военной ситуации на Ближнем Востоке рост цен на нефть и золото на мировых рынках может оказать краткосрочную поддержку внешнему балансу Азербайджана. Аналитики отмечают, что устойчивый рост цены нефти на 10 долларов за баррель увеличивает экспортные доходы Азербайджана примерно на 3 миллиарда долларов, что означает дополнительный экономический эффект примерно на уровне 4 процентов ВВП страны. С точки зрения бюджета такой рост может обеспечить около 1,5 миллиарда долларов дополнительных доходов.

В то же время эксперты отмечают, что значительные финансовые резервы Азербайджана и стабильная макроэкономическая политика позволяют ограничивать влияние глобальных геополитических рисков на экономику. Оценки глобальных рейтинговых агентств показывают, что экономика Азербайджана в настоящее время становится одной из самых стабильных финансовых систем региона благодаря устойчивой макроэкономической политике, значительным финансовым резервам и стабильному банковскому сектору. Энергетические ресурсы, развивающаяся транспортно-логистическая инфраструктура и растущий ненефтяной сектор укрепляют позиции страны как важного экономического "моста" между Европой и Азией. В этом смысле экономическая и финансовая стабильность Азербайджана имеет стратегическое значение не только для национального развития, но и для экономической безопасности региона и устойчивости глобальных торговых маршрутов.