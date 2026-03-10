Fitch о влиянии конфликта в Иране на Азербайджан и другие развивающиеся рынки

БАКУ/Trend/ - Конфликт в Иране может создать дополнительные трудности для некоторых развивающихся стран-заемщиков через такие каналы, как импорт энергии, денежные переводы, фискальные субсидии, валютные курсы и доступ к международному финансированию.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете Fitch Ratings.

Fitch отмечает также наличие специфических факторов, через которые кризис может повлиять на отдельные страны: Азербайджан, Ирак и Турция могут пострадать в случае, если нестабильность в Иране приведет к массовому исходу беженцев.

«Для стран‑экспортеров углеводородов среди развивающихся рынков за пределами Персидского залива, таких как Ангола, Аргентина, Азербайджан, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Габон, Казахстан, Нигерия и Республика Конго, длительный период высоких цен на энергоносители может привести к росту экспортных поступлений и улучшению фискальной позиции. Продолжительность улучшения внешнего и государственного финансового положения будет учитываться при оценке рейтингов», — говорится в отчете.

По мнению аналитиков рейтингового агентства, экспортеры углеводородов могут ощутить положительный эффект.

«В нашем базовом сценарии, при котором фактическое закрытие Ормузского пролива продлится менее месяца и будет предотвращен значительный ущерб инфраструктуре добычи нефти в регионе, риски для рейтингов развивающихся рынков должны оставаться ограниченными. Однако более длительное закрытие или более продолжительные последствия могут привести к существенному влиянию», — говорится в отчете.

В Fitch считают, что импорт нефти и газа является самым прямым каналом передачи рисков от конфликта, учитывая его влияние на мировые цены на энергоносители.

«Чистый импорт ископаемого топлива составляет значительную долю ВВП для многих небольших развивающихся стран. Среди крупных экономик мы оцениваем, что он эквивалентен 3% и более ВВП для Чили, Египта, Индии, Марокко, Пакистана, Филиппин, Таиланда и Украины.

Уязвимость к росту импортных расходов будет наиболее острой на рынках с уже ограниченными возможностями финансирования, таких как Пакистан, или с существенными дефицитами текущего счета. В декабре 2025 года Fitch прогнозировала значительный дефицит текущего счета в этом году в Украине (15,4%), умеренные дефициты — для Филиппин (3,4%) и Египта (3,0%)».

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.