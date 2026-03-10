Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Масудом Пезешкианом

БАКУ /Trend/ - По просьбе иранской стороны Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Как передает Trend, об этом сообщило Управление по связям с общественностью администрации президента Турции.

В ходе встречи Президент Турции заявил о необходимости открыть двери для дипломатии и о том, что Турция прилагает усилия для достижения этой цели.

Эрдоган подчеркнул, что Турция испытывает негативные последствия конфликтов, в которых она не участвует, что нарушение нашего воздушного пространства ни при каких обстоятельствах не может быть оправдано, и что Турция продолжит принимать все необходимые меры против этого.

В ходе телефонного разговора президент Ирана заявил, что эти ракеты не были выпущены Ираном, и по этому вопросу будет проведено тщательное расследование.