Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили растущую напряженность в регионе

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в области безопасности и нарастающей напряженности в регионе, а также обсуждались риски, связанные с недавними событиями на фоне военной эскалации, и их влияние на региональную стабильность.

Министр Джейхун Байрамов осудил совершенный сегодня ракетный обстрел территории Турецкой Республики и выразил поддержку братскому турецкому народу.

Было отмечено, что дальнейшая военная эскалация может привести к нежелательным последствиям, и также состоялся обмен мнениями о возможных шагах по содействию формированию атмосферы диалога.

Особо подчеркнуто, что нападения на соседние страны и любые шаги, направленные против территориальной целостности суверенных государств, неприемлемы во время конфликта.

Отмечено, что стратегический союз и братские отношения между Азербайджаном и Турцией имеют большое значение в нынешней сложной геополитической обстановке, и в этом контексте была подчеркнута важность продолжения взаимных консультаций и координации по региональным вопросам между двумя странами.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.