Минобороны Азербайджана осудило ракетную атаку на территорию Турции

Политика Материалы 9 марта 2026 17:08 (UTC +04:00)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - Минобороны Азербайджана решительно осудило ракетную атаку на территорию Турции.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на заявление минобороны Азербайджана.

Отмечается, что подобные действия представляют серьёзную угрозу региональному миру и безопасности и являются недопустимыми.

"Выражаем полную солидарность с братской Турецкой Республикой. Поддерживаем усилия правительства Турции, направленные на обеспечение безопасности населения и территории страны.
Азербайджан решительно стоит рядом с Турцией", - говорится в заявлении.

