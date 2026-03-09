Минобороны Азербайджана осудило ракетную атаку на территорию Турции

БАКУ /Trend/ - Минобороны Азербайджана решительно осудило ракетную атаку на территорию Турции.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на заявление минобороны Азербайджана.

Отмечается, что подобные действия представляют серьёзную угрозу региональному миру и безопасности и являются недопустимыми.

"Выражаем полную солидарность с братской Турецкой Республикой. Поддерживаем усилия правительства Турции, направленные на обеспечение безопасности населения и территории страны.

Азербайджан решительно стоит рядом с Турцией", - говорится в заявлении.

