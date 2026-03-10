Узбекистан нарастил импорт нефтепродуктов в январе-феврале

ТАШКЕНТ /Trend/ - В январе–феврале 2026 года импорт нефтепродуктов и топливно-энергетических товаров в Узбекистан составил 304,7 млн долларов, что на 95,4 млн долларов превышает показатель аналогичного периода 2025 года, когда он равнялся 209,3 млн долларов.

Как передает Trend, об этом свидетельствуют данные Таможенного комитета Узбекистана.

Самый значительный рост пришёлся на бензин: за первые два месяца 2026 года в страну ввезли 279,2 тыс. тонн на сумму 165,9 млн долларов, тогда как в январе–феврале 2025 года импорт составлял 135,9 тыс. тонн на 78,5 млн долларов. Увеличились и поставки дизельного топлива — с 66,4 млн кг на 53,9 млн долларов в 2025 году до 89,6 млн кг на 71,5 млн долларов в 2026 году.

Импорт моторных и трансмиссионных масел вырос с 13,7 млн кг на 23,8 млн долларов до 17,1 млн кг на 29,9 млн долларов. Объёмы ввоза прочего жидкого топлива увеличился с 6,7 млн кг стоимостью 4,1 млн долларов до 36,9 млн кг на 19,2 млн долларов. Поставки керосина также выросли — с 4 млн кг на 3,9 млн долларов до 8,7 млн кг на 8,7 млн долларов.