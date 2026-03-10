Назван объем компенсаций, выплаченных Бюро обязательного страхования Азербайджана в 2025 г.

БАКУ/Trend/ - В 2025 году Бюро обязательного страхования (БОС) Азербайджана выплатило 749 тысяч манатов в качестве компенсации.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на БОС.

Напомним, что в соответствии с Законом об "Обязательных страхованиях" компенсационные выплаты третьим лицам, чьему здоровью был причинен вред в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Азербайджанской Республики, в предусмотренных законодательством случаях осуществляет Бюро обязательного страхования.

По информации, в 2025 году в БОС поступило 398 заявок на компенсационные выплаты. На основе этих заявок было выплачено 216 342 маната за различные повреждения здоровья 217 человек, 28 000 манатов за травмы, приведшие к полной или частичной утрате трудоспособности (инвалидность) у 10 человек, и 504 833 маната за происшествия, приведшие к смерти 171 человека, в общей сложности 749 175 манатов в качестве компенсационных выплат.

Отмечается, что компенсации предоставляются в случаях причинения вреда здоровью третьих лиц в результате воздействия неизвестного или угнанного транспортного средства, при отсутствии обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, а также если осуществление страховых выплат невозможно (например, в случае банкротства страховой компании).