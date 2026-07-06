Лишь 10% черкесов живут на исторической родине - профессор

ШУША/Trend/ - Всего около 10 процентов черкесов проживают на своей исторической родине.

Об этом заявил директор Института кавказоведения Тбилисского государственного университета профессор Мераб Чухуа в ходе международной конференции на тему "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы" в Шуше, передает корреспондент Trend с мероприятия.

"Численность черкесов в мире составляет около 6,2 миллиона человек, однако лишь около 10 процентов из них сегодня проживают на своей исторической родине",- сказал он.

Профессор отметил, что сегодня черкесы, которым угрожает исчезновение, хотят вернуться на свою историческую родину, откуда были насильственно изгнаны.

Он подчеркнул, что ряд территорий современной России, включая город Сочи, являются историческими землями черкесов.

"В современной российской топонимике имеют место фальсификации: некоторые населённые пункты, которым российские власти дали черкесские названия, исторически не имеют отношения к черкесам — они никогда там не жили и не живут сейчас. Это является попыткой стереть историческую память черкесского народа", - добавил Мераб Чухуа.

Отметим, что в Шуше проходит международная конференция на тему "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы".

Мероприятие организовано Общественным объединением "Центр культурного и этнического разнообразия" в партнёрстве с Общественным объединением "Шёлковый путь" по культурным и историческим исследованиям.

В конференции принимают участие представители Азербайджана, США, Франции, Литвы, Польши, Чехии, Германии, Израиля, Турции и Грузии.