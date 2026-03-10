Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Делегация Милли Меджлиса встретилась в Риге с министром сельского хозяйства Латвии (ФОТО)

Политика Материалы 10 марта 2026 12:21 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - По поручению спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой представители рабочей группы по межпарламентскому сотрудничеству Азербайджан-Латвия проводят встречи в Риге.

Как сообщает Trend, 9 марта азербайджанские парламентарии провели встречу с министром сельского хозяйства Латвии Армандсом Краузе.

В состав представительной делегации вошли депутат Милли Меджлиса, вице-президент Межпарламентского союза (IPU) от Азербайджана Севиль Микаилова, руководитель рабочей группы Кямран Байрамов и член группы, депутат Фазиль Мустафа.

В ходе встречи стороны обсудили потенциал сотрудничества между двумя странами в аграрной сфере.

