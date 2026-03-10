Число погибших в Тегеране в результате атак США и Израиля достигло 460

БАКУ /Trend/ - С 28 февраля число погибших в провинции Тегеран в результате атак США и Израиля на Иран достигло 460 человек.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель директора Департамента скорой помощи провинции Тегеран Саид Мехрсуруш в комментарии местным СМИ.

По его словам, на данный момент ранения получили 4 309 человек. Из них 3 421 человек был госпитализирован, а 888 получили помощь на месте.

С. Мехрсуруш отметил, что в провинции повреждены 18 машин скорой помощи и 18 центров скорой медицинской помощи.

Отметим, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая при администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс для урегулирования ситуации дипломатическим путём. По итогам переговоров конкретных договорённостей достигнуто не было.

Через два дня, 28 февраля, США и Израиль начали скоординированную военную кампанию, направленную против стратегически важных военных объектов Ирана и его государственного руководства; Израиль назвал операцию «Operation Lion’s Roar», а США — «Operation Epic Fury». Удары охватили значительную часть территории Ирана, включая крупные города — Тегеран, Исфахан, Тебриз и Гум.

В тот же день Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание-4» и стал наносить удары по Израилю и военным базам США в регионе — объектам в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Ираке — с использованием баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате авиаударов США и Израиля, проведённых 28 февраля, погиб Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и члены его семьи. Кроме того, в ходе ударов погибли начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур, советник Верховного лидера и секретарь Высшего совета обороны Али Шамхани, а также министр обороны Азиз Насирзаде.

В период с 1 по 5 марта противостояние ещё больше расширилось, охватив различные страны Ближнего Востока: Иран выпустил сотни ракет и беспилотников, а США и Израиль нанесли новые удары по военным целям на территории Ирана. По данным Центрального командования США, в первые дни конфликта Иран запустил по региональным целям около 500 баллистических ракет и почти 2 000 беспилотных летательных аппаратов.

4 марта атомная подводная лодка Военно-морских сил США в Индийском океане торпедировала и потопила иранский фрегат «IRIS Dena», что стало признаком перехода конфликта к морской фазе.

8 марта Ассамблея экспертов Ирана большинством голосов избрала сына Али Хаменеи — Сейида Моджтабу Хаменеи — третьим Верховным лидером Ирана.

По последним данным, в результате ударов Ирана по объектам США и их союзников в регионе погибли как минимум семь американских военнослужащих, несколько человек получили ранения.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морские перевозки также оказались под серьёзной угрозой. Из-за напряжённости в районе Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли. Ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.