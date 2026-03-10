Грузовики с гуманитарной помощью, отправленные из Азербайджана в Иран, пересекли границу (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Грузовики с гуманитарной помощью, направленные из Азербайджана в Исламскую Республику Иран, пересекли границу.

Как сообщает Trend, грузовики были отправлены в соседнюю страну через пункт пропуска через государственную границу “Астара”.

Отметим, что гуманитарная помощь была организована с целью поддержки удовлетворения текущих потребностей соседнего и дружественного иранского народа после телефонного разговора между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, состоявшегося 8 марта.

13:06

Гуманитарная помощь, направленная из Азербайджана в Исламскую Республику Иран, достигла пункта пропуска “Астара” через государственную границу.

Гуманитарная помощь была доставлена на пограничный пункт пропуска на автомобилях МЧС, сообщает Trend.

Гуманитарная помощь включает около 30 тонн продовольствия, в том числе 10 тонн муки, 6 тонн риса, 2,4 тонны сахара, более 4 тонн питьевой воды, около 600 килограммов чая, а также около 2 тонн лекарств и медикаментов.

В настоящее время автомобили с гуманитарной помощью отправляются от пункта пропуска “Астара” через государственную границу.

Отметим, что гуманитарная помощь была организована с целью поддержки удовлетворения текущих потребностей соседнего и дружественного иранского народа после телефонного разговора между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, состоявшегося 8 Марта.

09:48

В Иран направлена гуманитарная помощь по поручению Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Trend, на основании телефонного разговора, состоявшегося 8 марта 2026 года между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, в целях обеспечения текущих потребностей дружественного и соседнего народа Ирана была направлена гуманитарная помощь.

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, гуманитарная помощь, отправленная в Исламскую Республику Иран автомобилями Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, включает 10 тонн муки, 6 тонн риса, 2,4 тонны сахара, более 4 тонн воды, около 600 кг чая, а также около 2 тонн лекарственных средств и медицинских принадлежностей.

Ответственные должностные лица аппарата Кабинета Министров Азербайджанской Республики Ниязи Рагимов и Гурбан Садыгов сопровождают груз до иранской Астары.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!