Экономика Материалы 10 марта 2026 15:34 (UTC +04:00)
SOCAR начинает исследования морского дна на участке «Гошадаш» на Каспии

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - В рамках подготовки к проведению 3D OBN (Ocean Bottom Node) сейсмических полевых работ на участке «Гошадаш», расположенном в Каспийском море, на первоначальном этапе начинается исследование морского дна.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

"Предварительное проведение этих исследований позволит в дальнейшем обеспечить оптимальное размещение донных узлов (нодов) во время сейсмических полевых работ и повысить эффективность запланированных операций. Полученные результаты также будут способствовать успешной реализации сейсмической программы.

В рамках исследования для точного картирования условий морского дна и выявления возможных препятствий используются современные многолучевые и сонарные технологии, что позволит обеспечить более безопасное и оптимальное размещение донных узлов", - сообщает компания.

Отмечается, что работы проводятся Управлением геофизики и геологии SOCAR в сотрудничестве с компанией SOCAR Fugro.

Согласно информации, предварительное выполнение этих работ позволит в будущем более эффективно провести запланированные полевые исследования и получить высококачественные сейсмические данные.

