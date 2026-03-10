Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 10 марта

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 10 марта.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9740 маната, 1 турецкая лира - 0,0386 маната, а 100 российских рублей - 2,1677 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,974
|AUD
|1,2005
|BYN
|0,5961
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1152
|CZK
|0,081
|CNY
|0,2468
|DKK
|0,2642
|GEL
|0,6213
|HKD
|0,2173
|INR
|0,0184
|GBP
|2,2822
|SEK
|0,1856
|CHF
|2,1849
|ILS
|0,5507
|CAD
|1,251
|KWD
|5,5238
|KZT
|0,3436
|QAR
|0,4662
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5093
|MDL
|0,0981
|NOK
|0,1771
|UZS
|0,014
|PKR
|0,607
|PLN
|0,4641
|RON
|0,3872
|RUB
|2,1677
|RSD
|0,0168
|SGD
|1,3331
|SAR
|0,4528
|xdr
|2,315
|TRY
|0,0386
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0387
|JPY
|1,0774
|NZD
|1,0048