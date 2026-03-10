Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 10 марта

Экономика Материалы 10 марта 2026 09:09 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 10 марта.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9740 маната, 1 турецкая лира - 0,0386 маната, а 100 российских рублей - 2,1677 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,974
AUD 1,2005
BYN 0,5961
AED 0,4628
KRW 0,1152
CZK 0,081
CNY 0,2468
DKK 0,2642
GEL 0,6213
HKD 0,2173
INR 0,0184
GBP 2,2822
SEK 0,1856
CHF 2,1849
ILS 0,5507
CAD 1,251
KWD 5,5238
KZT 0,3436
QAR 0,4662
KGS 0,0194
HUF 0,5093
MDL 0,0981
NOK 0,1771
UZS 0,014
PKR 0,607
PLN 0,4641
RON 0,3872
RUB 2,1677
RSD 0,0168
SGD 1,3331
SAR 0,4528
xdr 2,315
TRY 0,0386
TMT 0,4857
UAH 0,0387
JPY 1,0774
NZD 1,0048
