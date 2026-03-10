Из Ирана в Азербайджан эвакуировано 2097 человек (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается эвакуация граждан Азербайджана и других стран из Ирана.

Как передает Trend, с 08:00 28 февраля по 10:00 10 марта из Исламской Республики Иран в Азербайджан всего эвакуировано 2097 человек.

В частности, среди эвакуированных 620 граждан Китая, 365 – Азербайджана, 292 – России, 174 – Таджикистана, 137 – Пакистана, 57 – Омана, 44 – Италии, 32 – Индонезии, 29 – Ирана, 26 – Испании, 18 – Саудовской Аравии, 17 – Японии, 16 – Франции, 16 – Германии, 13 – Грузии, 12 – Узбекистана, 12 – Венгрии, 12 – Польши, 11 – Мексики, 10 – Нигерии, 10 – Беларуси, 10 – Болгарии, 10 – Демократической Республики Конго, 9 – Великобритании, 8 – Бразилии, 8 – Казахстана, 8 – Канады, 6 – ОАЭ, 6 – Словакии, 6 – Бельгии, 6 – Румынии, 5 – Сербии, 5 – Афганистана, 5 – Чехии, 5 – Швейцарии, 5 – Австралии, 4 – Бахрейна, 4 – Иордании, 4 – Шри-Ланки, 4 – Украины, 4 – Турции, 4 – Кувейта, 4 – Бангладеш, 3 – Филиппин, 3 – Катара, 3 – Финляндии, 3 – Хорватии, 2 – Непала, 2 – Ливана, 2 – Йемена, 2 – Кыргызстана, 2 – Судана, 2 – Индии, 2 – Швеции, 2 – США, 2 – Словении, 2 – Кипра.

Кроме того, по одному гражданину были эвакуированы из Туниса, Южной Африки, Мальдивских островов, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Белиза и Австралии.