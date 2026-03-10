БАКУ/Trend/ - На Грузино-японском бизнес-форуме 2026 обсуждено развитие Среднего коридора.

Форум был организован в Тбилиси посольством Японии в Грузии в партнерстве с Грузино-японской бизнес-ассоциацией и стамбульским офисом Японской организацией по развитию внешней торговли (JETRO) при поддержке ведущих деловых институтов, сообщает Trend со ссылкой на посольство.

Отмечается, что форум был посвящен теме "Японский бизнес в Грузии - мост к Среднему коридору" и собрал высокопоставленных представителей правительства, а также японского и грузинского бизнеса для обсуждения возможностей углубления сотрудничества в сферах инвестиций, возобновляемой энергетики, "зеленого" финансирования, инфраструктуры и логистики.

"В рамках мероприятия также был подписан Меморандум о сотрудничестве между посольством Японии и Грузино-японской бизнес-ассоциацией, что стало важным шагом на пути укрепления институциональных и деловых связей.

Посол Японии в Грузии Исидзука Хидэки подчеркнул актуальность темы форума и отметил ключевую и растущую роль Грузии в развитии Среднего коридора, особенно в сферах логистики, транспорта и гуманитарных обменов. Он также упомянул инициативу CA+JAD Tokyo Initiative, запущенную в декабре 2025 года, которая, как ожидается, будет способствовать развитию региональной связности и созданию новых возможностей для Грузии", - говорится в информации.

Подчеркивается, что посольство Японии выразило искреннюю благодарность всем сторонникам, партнерам, спикерам и участникам, чей вклад сделал проведение форума успешным.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.