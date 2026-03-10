Иранская армия заявила об атаке на НПЗ в Хайфе

БАКУ /Trend/ - В ответ на атаки на иранские нефтехранилища были обстреляны нефтеперерабатывающие заводы и топливные хранилища в израильском городе Хайфа.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на заявление иранской армии.

По информации, указанные объекты в Хайфе были поражены посредством дронов-«камикадзе».

Отметим, что 26 февраля в Женеве прошёл третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. В администрации Президента США Дональда Трампа эта встреча рассматривалась как последняя возможность разрешить ситуацию дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было.

Два дня спустя, 28 февраля, США и Израиль начали скоординированную военную кампанию, нацеленную на стратегически важные военные объекты и руководство Ирана; Израиль назвал операцию «Operation Lion’s Roar», США — «Operation Epic Fury». Атаки охватили обширные территории Ирана, включая крупные города Тегеран, Исфахан, Тебриз, Кум.

В ответ Иран начал операцию, нанося удары по Израилю и объектам американской военной инфраструктуры в регионе — в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Ираке — с использованием баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В ходе воздушных ударов США и Израиля 28 февраля погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и члены его семьи. Также были убиты начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана генерал-майор Абдульрахим Мусави, командующий Корпусом стражей исламской революции (Сепах) Мохаммад Пакпур, советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде.

С 1 по 5 марта конфликт ещё больше расширился и охватил различные страны Ближнего Востока; Иран выпустил сотни ракет и дронов, а США и Израиль нанесли удары по новым военным целям на территории Ирана. По данным Центрального командования США, за первые дни конфликта Иран выпустил примерно 500 баллистических ракет и около 2000 беспилотных летательных аппаратов по объектам в регионе.

4 марта подводная лодка Военно-морских сил США потопила торпедой в Индийском океане фрегат Ирана «IRIS Dena».

8 марта Совет экспертов Ирана большинством голосов избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи, Сейида Муджтабу Хаменеи, третьим Верховным лидером Ирана.

По последним данным, в результате ударов Ирана по объектам США и их союзников в регионе погибли как минимум 7 американских военнослужащих, несколько человек получили ранения. Шестеро из них погибли во время дрон-атаки на базу США в Кувейте, один — в Саудовской Аравии от полученных тяжёлых ранений.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морские перевозки оказались под серьёзной угрозой. Из-за повышенной напряжённости в районе Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли. Ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.