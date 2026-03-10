Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Еще 195 граждан Азербайджана эвакуированы из ОАЭ (ФОТО)

Общество Материалы 10 марта 2026 12:05 (UTC +04:00)
Еще 195 граждан Азербайджана эвакуированы из ОАЭ (ФОТО)
Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Еще 195 граждан Азербайджана эвакуированы из ОАЭ.

Об этом Trend сообщили в Министерстве иностранных дел.

Отмечается, что по поручению Президента Ильхама Алиева была проведена очередная эвакуация граждан Азербайджана, находившихся в городах Абу-Даби и Дубай Объединенных Арабских Эмиратов, в связи с военной ситуацией на Ближнем Востоке.

В последние несколько дней при соответствующих усилиях нашего посольства в ОАЭ и Генерального консульства в Дубае был составлен список граждан, желающих вернуться в страну.

Затем наши граждане были доставлены дипломатическими представителями на специально выделенных автобусах в аэропорт Омана при координации нашего посольства в Маскате и отправлены в Азербайджан на специальном рейсе авиакомпании AZAL.

Подчеркивается, что этим рейсом в страну возвращаются 195 граждан Азербайджана, 1 гражданин Турции и 2 иностранных гражданина, имеющих разрешение на проживание в Азербайджане.

Ситуация в регионе тщательно отслеживается, а безопасность наших граждан остается приоритетным направлением.

Еще 195 граждан Азербайджана эвакуированы из ОАЭ (ФОТО)
Еще 195 граждан Азербайджана эвакуированы из ОАЭ (ФОТО)
Еще 195 граждан Азербайджана эвакуированы из ОАЭ (ФОТО)
Еще 195 граждан Азербайджана эвакуированы из ОАЭ (ФОТО)
Еще 195 граждан Азербайджана эвакуированы из ОАЭ (ФОТО)
Еще 195 граждан Азербайджана эвакуированы из ОАЭ (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости