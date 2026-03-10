Еще 195 граждан Азербайджана эвакуированы из ОАЭ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Еще 195 граждан Азербайджана эвакуированы из ОАЭ.

Об этом Trend сообщили в Министерстве иностранных дел.

Отмечается, что по поручению Президента Ильхама Алиева была проведена очередная эвакуация граждан Азербайджана, находившихся в городах Абу-Даби и Дубай Объединенных Арабских Эмиратов, в связи с военной ситуацией на Ближнем Востоке.

В последние несколько дней при соответствующих усилиях нашего посольства в ОАЭ и Генерального консульства в Дубае был составлен список граждан, желающих вернуться в страну.

Затем наши граждане были доставлены дипломатическими представителями на специально выделенных автобусах в аэропорт Омана при координации нашего посольства в Маскате и отправлены в Азербайджан на специальном рейсе авиакомпании AZAL.

Подчеркивается, что этим рейсом в страну возвращаются 195 граждан Азербайджана, 1 гражданин Турции и 2 иностранных гражданина, имеющих разрешение на проживание в Азербайджане.

Ситуация в регионе тщательно отслеживается, а безопасность наших граждан остается приоритетным направлением.