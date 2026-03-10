Солнечные сладости и женские истории. Тайны Новруза (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Мероприятие, проведенное в Азербайджанском национальном музее ковра в честь Женского дня - 8 Марта и приближающегося любимого всеми нами Новруза, подарило гостям весеннее настроение, тепло и возможность еще раз прикоснуться к богатству азербайджанской культуры, сообщает Trend Life.

Так приятно было встретить праздник в уютной, почти домашней обстановке – ароматный чай, приятные беседы, старинные истории и традиционные приготовления к красивому празднику.

О традициях Новруза, с которыми мы встречаем пробуждающуюся природу, об его истории, символах и глубоких смыслах рассказала заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения Кюбра Алиева. Затем, как заведено при приготовлении национальных сладостей, участники собрались за общим столом, для украшения вкусной шекербуры. Каждая маленькая солнечная сладость покрывалась тонкими нахышами, словно впитывая в себя тепло рук и радость присутствующих. И хотя за окном погода ещё не совсем весенняя, на лицах были улыбки, а за столом праздничная атмосфера.

Гости также смогли поучаствовать в традиционной церемонии срезки ковра - старинного ритуала и живой традиции, передающейся из поколения в поколение.

Этот день подарил каждой участнице ощущение весны — свежести, радости и гармонии. Моменты, наполненные ароматами, светом и улыбками, оставили в сердцах тепло и праздничное настроение, напоминая, что весна всегда приходит вместе с обновлением, надеждой и красотой.

