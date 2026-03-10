Казахстан и Азербайджан планируют подписать соглашение по развитию ТМТМ

АСТАНА/Trend/ - Казахстан планирует подписать с Азербайджаном межправительственное соглашение о сотрудничестве по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта Казахстана.

"Страны-участницы продолжат совместную работу по развитию маршрута, повышению его привлекательности для международных грузоотправителей и увеличению пропускной способности. Так, в целях повышения институционального статуса ТМТМ c Азербайджаном разработан проект межправительственного соглашения о сотрудничестве по развитию ТМТМ. Планируется его подписание в ближайшее время", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что за последние 7 лет объем перевозок по ТМТМ увеличился в 5 раз - с 0,8 до 4,5 миллион тонн в год. По итогам 2025 года по данному маршруту транспортировано порядка 77 тысяч ДФЭ. План до 2029 года - 300 тысяч ДФЭ.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.