Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Будет подготовлен новый устав Агентства развития медиа Азербайджана

Общество Материалы 10 марта 2026 13:42 (UTC +04:00)
Будет подготовлен новый устав Агентства развития медиа Азербайджана

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Будет подготовлен новый устав Агентства развития медиа Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее распоряжение в связи с этим.

Согласно документу, Агентство развития медиа должно в течение одного месяца представить свои предложения по проекту нового Устава Агентства Кабинету министров в координации с министерством юстиции, министерством экономики, министерством финансов, Аудиовизуальным советом и другими соответствующими государственными органами (юридическими лицами государства), которые будут определены в ходе реализации.

Распоряжение вступило в силу 3 марта.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости