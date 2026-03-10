Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Иран из Азербайджана отправлено около 30 тонн продуктов питания (ФОТО)

Общество Материалы 10 марта 2026 10:21 (UTC +04:00)
Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - В Иран из Азербайджана отправлено около 30 тонн продуктов питания.

Как сообщает Trend, об этом журналистам заявил директор Департамента контроля за резервами Агентства государственных резервов Азербайджанской Республики Эмиль Гасанзаде.

Он отметил, что гуманитарная помощь была направлена в Исламскую Республику Иран в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики. Груз отправлен автомобилями Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, в состав отправленной помощи входят основные продовольственные продукты - мука, рис, сахар и чай, а также лекарства и медицинские принадлежности.

Э. Гасанзаде отметил, что автомобили с гуманитарной помощью уже отправлены в путь и в ближайшее время прибудут в пункт назначения.

Отметим, что гуманитарная помощь организована с целью поддержки населения соседней страны, оказавшегося в нужде.

